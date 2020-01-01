Молоко, сыр, яйца
Яйцо куринное, из под кур находящихся в условиях свободного выгула и натурального содержания, от нашего фермера - Ольги Друганиной!
Прямо с Фермы к Вам на стол!
Молоко "ЖИВОЕ" коровье цельное, жирностью 1%, от нашего фермера Ольги Друганиной!
С Любовью к Вам и Вашим близким, прямо с фермы к Вам на стол! Молоко "ЖИВОЕ" - лучшее начало дня!
Молоко "ЖИВОЕ" коровье цельное, жирностью 3,2-4%, от нашего фермера Ольги Друганиной!
С Любовью к Вам и Вашим близким, прямо с фермы к Вам на стол! Зарядись энергией и бодростью на целый день!
Масло СЛИВОЧНОЕ из настоящего коровьего натурального молока от нашего фермера Ольги Друганиной!
Прямо с Фермы к Вашему столу! Питайся Правильно!
Йогурт "ЖИВОЙ" натуральный, жирностью 3,2%, от нашего фермера Ольги Друганиной!
Йогурт произведен из эколочиски чистого продукта! Прямо с Фермы к Вашему столу!
Йогурт "ГРЕЧЕСКИЙ" натуральный, жирностью 4%, от нашего фермера Ольги Друганиной!
Йогурт произведен из эколочиски чистого продукта! Прямо с Фермы к Вашему столу!
Десерт сливочный ШОК-МАНЖЕ с шоколадной крошкой, жирностью 9%, от нашего фермера Ольги Друганиной!
Истинное наслаждение для Вас и Ваших близких! Прямо с Фермы к Вашему столу!
Масло сливочное ШОКОЛАДНОЕ из настоящего коровьего натурального молока от нашего фермера Ольги Друганиной!
Прямо с Фермы к Вашему столу! Питайся Правильно!
Биойогурт с малиной, жирностью 3,8%, от нашего фермера Ольги Друганиной!
Йогурт произведен из эколочиски чистого продукта! Прямо с Фермы к Вашему столу!
Кефир деревенский жирностью 3,2 - 4% от нашго фермера - Ольги Друганиной!
Прямо с фермы к Вашему столу! С Любовью к Вам и Вашим семьям!
Биойогурт с вишней, жирностью 3,8%, от нашего фермера Ольги Друганиной!
Йогурт произведен из эколочиски чистого продукта! Прямо с Фермы к Вашему столу!
Сыр "ПАРМЕЗАН" на вине, жирностью 40%, из натурального Козьего молока, от нашего фермера - Ольги Друганиной!
Прямо с Фермы к Вам на стол!
Сыр Домашний, из натурального коровьего молока, от нашего фермера - Ольги Друганиной!
Прямо с Фермы к Вам на стол!
Сыр "ЛУННАЯ СОНАТА", из натурального Козьего молока, от нашего фермера - Ольги Друганиной!
Прямо с Фермы к Вам на стол!
Творожный крем Зелень / Чеснок, из натурального фермерских продуктов, от нашего фермера Ольги Друганиной!
Ведите здоровый образ жизни, питайтесь правильно - ешьте натуральное! С Любовью и прямо с Фермы к Вашему столу!
Сыр "ДЕРЕВЕНСКАЯ ФИЛАДЕЛЬФИЯ", жирностью 65%, из натурального коровьего молока, от нашего фермера - Ольги Друганиной!
Прямо с Фермы к Вам на стол!
Фермерский творог 5%, из натурального цельного коровьего молока от нашего фермера Ольги Друганиной!
Ведите здоровый образ жизни, питайтесь правильно - ешьте натуральное!
С Любовью и прямо с Фермы к Вашему столу!
Молоко "ЖИВОЕ" топленое, жирностью 3,8%, от нашего фермера Ольги Друганиной!
С Любовью к Вам и Вашим близким, прямо с фермы к Вам на стол! Тот самый вкус детства!
Сливки из натурального молока, жирностью 25%, от нашего фермера Ольги Друганиной!
С Любовью к Вам и Вашим близким, прямо с фермы к Вам на стол!
Нежное СГУЩЕННОЕ молоко из натурального цельного фермерского молока без добавления консервантов от нашего фермера - Ольги Друганиной!
С Любовью к Вам и Вашим близким, прямо с фермы к Вам на стол!
Творог НЕЖНЫЙ со сливками натуральный, из натурального цельного коровьего молока от нашего фермера Ольги Друганиной!
Ведите здоровый образ жизни, питайтесь правильно - ешьте натуральное! С Любовью и прямо с Фермы к Вашему столу!
Йогурт "ЖИВОЙ" натуральный, жирностью 1%, от нашего фермера Ольги Друганиной!
Йогурт произведен из эколочиски чистого продукта! Прямо с Фермы к Вашему столу!
Фермерский творог 5%, из натурального цельного коровьего молока от нашего фермера Ольги Друганиной!
Ведите здоровый образ жизни, питайтесь правильно - ешьте натуральное!
С Любовью и прямо с Фермы к Вашему столу!
Творог домашний 9%, из натурального цельного коровьего молока от нашего фермера Ольги Друганиной!
Ведите здоровый образ жизни, питайтесь правильно - ешьте натуральное!
С Любовью и прямо с Фермы к Вашему столу!
Фермерский творог фермерский 18%, из натурального цельного коровьего молока от нашего фермера Ольги Друганиной!
Ведите здоровый образ жизни, питайтесь правильно - ешьте натуральное!
С Любовью и прямо с Фермы к Вашему столу!
Фермерский творог фермерский 18%, из натурального цельного коровьего молока от нашего фермера Ольги Друганиной!
Ведите здоровый образ жизни, питайтесь правильно - ешьте натуральное!
С Любовью и прямо с Фермы к Вашему столу!
Творог ЗЕРНЕНЫЙ нежный, из натурального цельного коровьего молока от нашего фермера Ольги Друганиной!
Творог обезжиренный, смешанный со свежими, слега подселенными сливками.
Ведите здоровый образ жизни, питайтесь правильно - ешьте натуральное! С Любовью и прямо с Фермы к Вашему столу!
Сыр Домашний, из натурального коровьего молока, от нашего фермера - Ольги Друганиной!
Прямо с Фермы к Вам на стол!
Бюш де Шевр - мечта, ставшая реальностью! Да-да, он именно такой, какой Вы можете попробовать во Франции, от нашего сыродела - Алексея Ромашова!
Достаточно молодой сыр из козьего молока в форме поленца и в одеянии из белой плесени. Благодаря особым условиям созревания, мякоть Бюша начинает быть текучей возле корочки, создавая невероятную прослойку с фантастическим вкусом. Но про вкус Бюш де Шевра просто неприлично рассказывать, его обязательно нужно попробовать!
Алексей советует есть Бюш де шевр в чистом виде! Этот сыр определенно не нуждается в дополнениях. Хотя в компании с белым французским вином из долины Луары он точно заиграет ещё интереснее и ярче!
Прямо с фермы к Вашему столу!
Гауда - бесспорный бестселлер, оригинальный рецепт приготовления которого пришел к нам из Голландии и насчитывает много сотен лет. Гауда имеет слегка острый и пряный вкус, интенсивность которого зависит от срока выдержки. Гауда от Раниталь имеет срок выдержки от 3 до 6 месяцев, и делается как из коровьего, так и из козьего молока.
Попробуйте гауду в сочетании с горчицей или горчичным соусом и голландским пивом.
Самым предпочтительным вином к Гауде будет Мерло или Шираз.
Прямо с фермы к Вашему столу!
Валансе - необычный, но очень популярный козий экспонат из Франции. По легенде, это любимый сыр Наполеона, изначально имевший форму пирамиды, которую Наполеон сгоряча "укоротил" после своих неудач в Египте!
Валансе обсыпан золой из веточек фруктовых деревьев, что придает ему не только необычный внешний вид и цвет, но и прекрасную вкусовую изюминку! А поверх этой золы расположилась благородная белая плесень.
Оцените текстуру Валансе, когда будете его резать и запивать Вашим любимым холодным белым вином!
Прямо с фермы к Вашему столу!
Качотта - традиционный итальянский фермерский сыр, имеющий легкий кисломолочный вкус. У нас в продаже Вы можете встретить качотту с пажитником, розмарином, прованскими травами, дробленым черным перцем, с вяленными томатами и паприкой, с труфелем, а также выдержанную качотту.
Попробуйте их все и выберете свою любимую Качотту!
Прекрасно подойдёт для пиццы, пасты, бутербродов, она отлично плавится. Или же станет хорошим дополнением к фруктам и белым винам с фруктовыми оттенками.
Прямо с фермы к Вашему столу!
Качотта - традиционный итальянский фермерский сыр, имеющий легкий кисломолочный вкус. У нас в продаже Вы можете встретить качотту с пажитником, розмарином, прованскими травами, дробленым черным перцем, с вяленными томатами и паприкой, с труфелем, а также выдержанную качотту.
Попробуйте их все и выберете свою любимую Качотту!
Прекрасно подойдёт для пиццы, пасты, бутербродов, она отлично плавится. Или же станет хорошим дополнением к фруктам и белым винам с фруктовыми оттенками.
Прямо с фермы к Вашему столу!
Кабре эль вино или "Пьяная коза" - уникальный гость в нашей сырной коллекции. Это полутвердый сыр из козьего молока, который протирают красным сухим вином. У него нежный, солоноватый вкус, а благодаря контрасту с терпкой корочкой вкус Кабре эль вино приобретает очень интересные и яркие оттенки.
Попробуйте и убедитесь в этом сами, побаловав себя кусочком этого великолепного сыра на десерт после вкусного ужина!
Разумеется, такой сыр лучше всего сочетается с красными сухими винами. Также, станет интересным дополнением к сладкому десертному вину.
Прямо с фермы к Вашему столу!
КороБелла - сыр, получивший название благодаря выбору наших покупателей. И должны признать, это один из самых продаваемых наших сыров. КороБелла - это молодой сыр из коровьего молока, вымоченный в красном сухом вине. Выдержки - 1,5-2 месяца. Обладает нежным сливочным вкусом с лёгкой кислинкой.
"Пьяная корова" или "Корова в вине" - это отличный сыр на каждый день. На бутерброде, к омлету, к пасте, как перекус - КороБелла незаменима в Ваших ежедневных кулинарных шедеврах! А ещё, этот сыр очень любят дети!
Прямо с фермы к Вашему столу!
Это сыр родом из французских деревень. Исторически он появился, когда в зимние периоды коровы давали мало молока и фермерам приходилось варить сыр из молока с нескольких доек. Чтобы сыр не испортился, его смазывали слоем золы. Так получился сыр с прослойкой золы посередине.
Этот сыр неприхотлив к вину, но мы советуем остановить свой выбор на французском.
Подавайте на стол в составе сырной тарелки, либо соло. Это прекрасный сыр на каждый день, но с изюминкой!
Прямо с фермы к Вашему столу!
Более престижный брат Маасдама. У него больше выдержка, он более твёрдый, вкус богаче, а дырки круглее! Он родом из Швейцарии и его внешность известна не только дырками, но и красным латексным облачением – оно необходимо для формирования дырочек вследствие выделения углекислого газа бактериями в сыре.
Приготовьте сырное фондю, которое взорвёт вкусовые рецепторы! 2/3 Эмменталя и 1/3 нашего Раниталлера – как видите, рецепт безумно прост. Если запивать холодным белым, наслаждение может перейти допустимые границы!
Прямо с фермы к Вашему столу!
Гауда - бесспорный бестселлер, оригинальный рецепт приготовления которого пришел к нам из Голландии и насчитывает много сотен лет. Гауда имеет слегка острый и пряный вкус, интенсивность которого зависит от срока выдержки. Гауда от Раниталь имеет срок выдержки от 3 до 6 месяцев, и делается как из коровьего, так и из козьего молока.
Попробуйте гауду в сочетании с горчицей или горчичным соусом и голландским пивом.
Самым предпочтительным вином к Гауде будет Мерло или Шираз.
Прямо с фермы к Вашему столу!
КАЧОТТА КЛАССИЧЕСКАЯ - коровий, полутвёрдый сыр, сварен сыроварами VERO CHEESE по оригинальной итальянской технологии и рецептуре! Имеет нежный, сливочный вкус, плотную текстуру и тонкую натуральную корку.
Совет от VERO CHEESE: Качотта идеально подходит для завтраков , как самостоятельно так и в составе салатов и омлетов, бутербродов и т.д. Прекрасно сочетается с молодыми красными и белыми винами!
Состав сыра: Молоко пастеризованное цельное, бактериальная закваска, содержащая термофильные молочнокислые микроорганизмы, молокосвертывающий ферментный препарат животного происхождения, поваренная соль, хлористый кальций.
ВАЖНО! После получения сыра его необходимо поместить в холодильник на 2-3 часа перед употреблением. По прошествии времени , отрежте необходимое количество сыра , а остальное оберните в пищевую пленку без снятия барьерной пленки на сыре.
ПРЯМО С ФЕРМЫ К ВАШЕМУ СТОЛУ!
КАЧОТТА С ОРЕГАНО - сливочный полутвёрдый коровий сыр, сварен сыроварами VERO CHEESE по оригинальной технологии и рецептуре с добавлением итальянской специи орегано! Орегано придает сыру легкую перчинку и пряный аромат.
Качотта - хорошая и легкая закуска! Возьмите понравившуюся вам качотту, порежьте на брусочки , полейте оливковым маслом, присыпьте перцем и измельченной мятой или базиликом. Вам обязательно понравится, приятного аппетита!
Совет от VERO CHEESE: Рекомендуем использовать для запекания блюд в духовом шкафу, микроволновой печи, а также для сэндвичей.
Состав сыра: Молоко цельное, молоко обезжиренное с использованием термофильной закваски молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего ферментного препарата животного происхождения, орегано, поваренная соль, хлористый кальций.
ВАЖНО! После получения сыра его необходимо поместить в холодильник на 2-3 часа перед употреблением. По прошествии времени , отрежте необходимое количество сыра , а остальное оберните в пищевую пленку без снятия барьерной пленки на сыре.
ПРЯМО С ФЕРМЫ К ВАШЕМУ СТОЛУ!
КАЧОТТА С ПАПРИКОЙ - полутвёрдый, коровий сыр, сварен сыроварами VERO CHEESE по оригинальной технологии и рецептуре с добавлением копченой паприки.
Качотта с парикой - хорошая и легкая закуска!
Совет от VERO CHEESE: Возьмите понравившуюся вам качотту, порежьте на брусочки , полейте оливковым маслом, присыпьте перцем и измельченной мятой или базиликом. Вам обязательно понравится, приятного аппетита! Рекомендуем использовать для запекания блюд в духовом шкафу, микроволновой печи, а также для сэндвичей.
Состав сыра: Молоко цельное, молоко обезжиренное с использованием термофильной закваски молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего ферментного препарата животного происхождения, паприка, поваренная соль, хлористый кальций.
ВАЖНО! После получения сыра его необходимо поместить в холодильник на 2-3 часа перед употреблением. По прошествии времени , отрежте необходимое количество сыра , а остальное оберните в пищевую пленку без снятия барьерной пленки на сыре.
ПРЯМО С ФЕРМЫ К ВАШЕМУ СТОЛУ!
КАЧОТТА С ЛАЙМОМ - полутвёрдый, коровий сыр, сварен сыроварами VERO CHEESE по оригинальной технологии и рецептуре с добавлением камбоджийской приправы кафирского лайма!
Стоит только попробовать и с каждой секундой для вас раскрывается букет цитрусовых нот с легкой перчинкой, которая придает свою пикантность.
Состав сыра: Молоко цельное, молоко обезжиренное с использованием термофильной закваски молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего ферментного препарата животного происхождения, лайм, поваренная соль, хлористый кальций.
ВАЖНО! После получения сыра его необходимо поместить в холодильник на 2-3 часа перед употреблением. По прошествии времени , отрежте необходимое количество сыра , а остальное оберните в пищевую пленку без снятия барьерной пленки на сыре.
ПРЯМО С ФЕРМЫ К ВАШЕМУ СТОЛУ!
Сыр ПОЛЕНО - полутвёрдый, коровий сыр, сварен сыроварами VERO CHEESE по оригинальной технологии и рецептуре с из фермерского молока высшего сорта без механических способов дополнительной очистки. Специально подобранный рацион без силосного кормления придает сыру сладкосливочные сырные ноты. Для его производства сыровары VERO CHEESE разработали и изготовили специальный индивидуальный пресс и получили патент на полезную модель формы для сыра, что дает им исключительные права на его производство.
Также сыровары VERO CHEESE - российские и итальянские специалисты, разработали и внедрили уникальную технологию изготовления данного сыра, что позволяет им добиться отличных вкусовых качеств!
Состав сыра: Изготовлен из пастеризованного цельного молока с использованием бактериальной закваски (смешанной, включающей мезофильные и термофильные микроорганизмы), молокосвертывающего ферментного препарата животного происхождения "RENCO", поваренной соли, хлористый кальций.
ВАЖНО! После получения сыра его необходимо поместить в холодильник на 2-3 часа перед употреблением. По прошествии времени , отрежте необходимое количество сыра , а остальное оберните в пищевую пленку без снятия барьерной пленки на сыре.
ПРЯМО С ФЕРМЫ К ВАШЕМУ СТОЛУ!
ПЕНЕЧЕК С ПАЖИТНИКОМ - полутвёрдый, коровий сыр, сварен сыроварами VERO CHEESE по оригинальной технологии и рецептуре с из фермерского молока высшего сорта с добавлением семян пажитника! Пажитник придает легкое ореховое послевкусие.
Совет от VERO CHEESE: Сыр ПЕНЕЧЕК С ПАЖИТНИКОМ - кладезь витаминов и минералов! Сыр с пажитником имеет высокую пищевую ценность. Он богат белком, поэтому полезен и спортсменам, которые набирают мышечную массу, и детям для роста и здоровья костей, и пожилым людям для хорошего самочувствия!
Состав сыра: Молоко пастеризованное цельное, бактериальная закваска (смешанная, включающая мезофильные и термофильные микроорганизмы), молокосвертывающий ферментный препарарт животного происхождения (RENCO), поваренная соль, семена пажитника, хлористый кальций.
ВАЖНО! После получения сыра его необходимо поместить в холодильник на 2-3 часа перед употреблением. По прошествии времени , отрежте необходимое количество сыра , а остальное оберните в пищевую пленку без снятия барьерной пленки на сыре.
ПРЯМО С ФЕРМЫ К ВАШЕМУ СТОЛУ!
ПЕНЕЧЕК С ВЯЛЕНЫМИ ТОМАТАМИ - полутвёрдый, коровий сыр, сварен сыроварами VERO CHEESE по оригинальной технологии и рецептуре с из фермерского молока высшего сорта с добавлением вяленых томатов и зелени. Имеет нежный молочный вкус и пряное послевкусие томатов. Самопрессующийся сыр на закваске термофильных молочнокислых микроорганизмов, с использованием натурального сычужного фермента. Вырабатывается из цельного коровьего молока, прошедшего низкотемпературную пастеризацию. Выдержка от 30 дней.
Состав сыра: Молоко пастеризованное цельное, бактериальная закваска (смешанная, включающая мезофильные и термофильные микроорганизмы), молокосвертывающий ферментный препарарт животного происхождения (RENCO), поваренная соль, вяленые томаты и зелень, хлористый кальций.
ВАЖНО! После получения сыра его необходимо поместить в холодильник на 2-3 часа перед употреблением. По прошествии времени , отрежте необходимое количество сыра , а остальное оберните в пищевую пленку без снятия барьерной пленки на сыре.
ПРЯМО С ФЕРМЫ К ВАШЕМУ СТОЛУ!
ВЕРО КАПРА - идеальный твердый козий сыр как для любителей козьего молока, так и для людей, страдающих аллергией и непереносимостью лактозы! Однородное плотное тесто. На более поздних сроках становится колким. Не обладает ярким козьим вкусом, благодаря использованию при производстве молока зааненской породы коз. Вкус нежный, пломбирный, с легким послевкусием козьего характерного вкуса.
Состав сыра: Цельное пастеризованное козье молоко, бактериальная закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающий ферментный препарат животного происхождения, хлористый кальций, соль поваренная пищевая.
ВАЖНО! После получения сыра его необходимо поместить в холодильник на 2-3 часа перед употреблением. По прошествии времени , отрежте необходимое количество сыра , а остальное оберните в пищевую пленку без снятия барьерной пленки на сыре.
ПРЯМО С ФЕРМЫ К ВАШЕМУ СТОЛУ!
ВЕРО КАПРА - мягкий, нежный крем сыр из козьего молока с добавлением козьих сливок. Текстура кремообразная. Многократный победитель конкурсов за отличное качество. Обладатель медали 1 степени международного конкурса «Экопродукты России».
Совет от VERO CHEESE: Отлично подходит для закусок, брускетт и салатов с овощами.
Состав сыра: Молоко козье пастеризованное цельное, сливки пастеризованные, бактериальная закваска мезофильных микроорганизмов, молокосвертывающий ферментный препарат животного происхождения (RENCO), поваренная соль,хлористый кальций (уплотнитель Е509).
ВАЖНО! После получения сыра его необходимо поместить в холодильник на 2-3 часа перед употреблением. По прошествии времени , отрежте необходимое количество сыра , а остальное оберните в пищевую пленку без снятия барьерной пленки на сыре.
ПРЯМО С ФЕРМЫ К ВАШЕМУ СТОЛУ!