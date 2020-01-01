Бюш де Шевр - мечта, ставшая реальностью! Да-да, он именно такой, какой Вы можете попробовать во Франции, от нашего сыродела - Алексея Ромашова!

Достаточно молодой сыр из козьего молока в форме поленца и в одеянии из белой плесени. Благодаря особым условиям созревания, мякоть Бюша начинает быть текучей возле корочки, создавая невероятную прослойку с фантастическим вкусом. Но про вкус Бюш де Шевра просто неприлично рассказывать, его обязательно нужно попробовать!

Алексей советует есть Бюш де шевр в чистом виде! Этот сыр определенно не нуждается в дополнениях. Хотя в компании с белым французским вином из долины Луары он точно заиграет ещё интереснее и ярче!

Прямо с фермы к Вашему столу!