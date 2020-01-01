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Молоко, сыр, яйца
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Молоко, сыр, яйца

Всего найдено: 177
Сортировка:
ЯЙЦО домашнее Аннушкина Ферма 10 шт
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ЯЙЦО домашнее Аннушкина Ферма 10 шт
Ближайшие даты доставки: 10(вт.) 11(ср.) 12(чт.)
Хит
160
руб.
ЯЙЦО домашнее Аннушкина Ферма 10 шт
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ЯЙЦО домашнее Аннушкина Ферма 10 шт
Артикул: 1762

Яйцо куринное, из под кур находящихся в условиях свободного выгула и натурального содержания, от нашего фермера - Ольги Друганиной!

Прямо с Фермы к Вам на стол!

160
руб.
Молоко коровье цельное 1% Аннушкина Ферма 0,5 л п/б
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Молоко коровье цельное 1% Аннушкина Ферма 0,5 л п/б
Ближайшие даты доставки: 10(вт.) 11(ср.) 12(чт.)
51
руб.
Молоко коровье цельное 1% Аннушкина Ферма 0,5 л п/б
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Молоко коровье цельное 1% Аннушкина Ферма 0,5 л п/б
Артикул: 1663

Молоко "ЖИВОЕ" коровье цельное, жирностью 1%, от нашего фермера Ольги Друганиной!

С Любовью к Вам и Вашим близким, прямо с фермы к Вам на стол! Молоко "ЖИВОЕ" - лучшее начало дня!

51
руб.
Молоко коровье цельное Аннушкина Ферма 3,6-4% 1 л п/б
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Молоко коровье цельное Аннушкина Ферма 3,6-4% 1 л п/б
Ближайшие даты доставки: 10(вт.) 11(ср.) 12(чт.)
Хит
107
руб.
Молоко коровье цельное Аннушкина Ферма 3,6-4% 1 л п/б
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Молоко коровье цельное Аннушкина Ферма 3,6-4% 1 л п/б
Артикул: 1887

Молоко "ЖИВОЕ" коровье цельное, жирностью 3,2-4%, от нашего фермера Ольги Друганиной!

С Любовью к Вам и Вашим близким, прямо с фермы к Вам на стол! Зарядись энергией и бодростью на целый день!

 

107
руб.
Масло сливочное Аннушкина Ферма 82,5% 200 гр креманка
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Масло сливочное Аннушкина Ферма 82,5% 200 гр креманка
Ближайшие даты доставки: 10(вт.) 11(ср.) 12(чт.)
Хит
256
руб.
Масло сливочное Аннушкина Ферма 82,5% 200 гр креманка
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Масло сливочное Аннушкина Ферма 82,5% 200 гр креманка
Артикул: 1748

Масло СЛИВОЧНОЕ из настоящего коровьего натурального молока от нашего фермера Ольги Друганиной!

Прямо с Фермы к Вашему столу! Питайся Правильно!

256
руб.
Йогурт натуральный 3,2% "Аннушкина Ферма" 0,5 л п/б
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Йогурт натуральный 3,2% "Аннушкина Ферма" 0,5 л п/б
Ближайшие даты доставки: 10(вт.) 11(ср.) 12(чт.)
Скидка 15%
86
руб.
73
руб.
выгода
13 руб.
или
15%
Йогурт натуральный 3,2% "Аннушкина Ферма" 0,5 л п/б
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Йогурт натуральный 3,2% "Аннушкина Ферма" 0,5 л п/б
Артикул: 1893

Йогурт "ЖИВОЙ" натуральный, жирностью 3,2%, от нашего фермера Ольги Друганиной!

Йогурт произведен из эколочиски чистого продукта! Прямо с Фермы к Вашему столу!

86
руб.
73
руб.
выгода
13 руб.
или
15%
Йогурт натуральный Греческий 4% "Аннушкина Ферма" 130 гр п/кон
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Йогурт натуральный Греческий 4% "Аннушкина Ферма" 130 гр п/кон
Ближайшие даты доставки: 10(вт.) 11(ср.) 12(чт.)
40
руб.
Йогурт натуральный Греческий 4% "Аннушкина Ферма" 130 гр п/кон
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Йогурт натуральный Греческий 4% "Аннушкина Ферма" 130 гр п/кон
Артикул: 1679

Йогурт "ГРЕЧЕСКИЙ" натуральный, жирностью 4%, от нашего фермера Ольги Друганиной!

Йогурт произведен из эколочиски чистого продукта! Прямо с Фермы к Вашему столу!

40
руб.
Десерт ШОК-МАНЖЕ с шок. крошкой Аннушкина Ферма 9% 190 гр креманка
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Десерт ШОК-МАНЖЕ с шок. крошкой Аннушкина Ферма 9% 190 гр креманка
Ближайшие даты доставки: 10(вт.) 11(ср.) 12(чт.)
Рекомендуем
Новинка
126
руб.
Десерт ШОК-МАНЖЕ с шок. крошкой Аннушкина Ферма 9% 190 гр креманка
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Десерт ШОК-МАНЖЕ с шок. крошкой Аннушкина Ферма 9% 190 гр креманка
Артикул: 1937

Десерт сливочный ШОК-МАНЖЕ с шоколадной крошкой, жирностью 9%, от нашего фермера Ольги Друганиной!

Истинное наслаждение для Вас и Ваших близких! Прямо с Фермы к Вашему столу! 

126
руб.
Масло сливочное шоколадное Аннушкина Ферма 82,5% 150 гр креманка
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Масло сливочное шоколадное Аннушкина Ферма 82,5% 150 гр креманка
Ближайшие даты доставки: 10(вт.) 11(ср.) 12(чт.)
Хит
302
руб.
Масло сливочное шоколадное Аннушкина Ферма 82,5% 150 гр креманка
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Масло сливочное шоколадное Аннушкина Ферма 82,5% 150 гр креманка
Артикул: 1747

Масло сливочное ШОКОЛАДНОЕ из настоящего коровьего натурального молока от нашего фермера Ольги Друганиной!

Прямо с Фермы к Вашему столу! Питайся Правильно!

302
руб.
Биойогурт 3,8% с ягодами малины "Аннушкина Ферма" 0,275 л п/б
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Биойогурт 3,8% с ягодами малины "Аннушкина Ферма" 0,275 л п/б
Ближайшие даты доставки: 10(вт.) 11(ср.) 12(чт.)
Рекомендуем
Новинка
67
руб.
Биойогурт 3,8% с ягодами малины "Аннушкина Ферма" 0,275 л п/б
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Биойогурт 3,8% с ягодами малины "Аннушкина Ферма" 0,275 л п/б
Артикул: 1896

Биойогурт с малиной, жирностью 3,8%, от нашего фермера Ольги Друганиной!

Йогурт произведен из эколочиски чистого продукта! Прямо с Фермы к Вашему столу!

67
руб.
Кефир Тибетский Рисовый 3,2% живая закваска "Аннушкина Ферма" 1 л п/б
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Кефир Тибетский Рисовый 3,2% живая закваска "Аннушкина Ферма" 1 л п/б
Ближайшие даты доставки: 10(вт.) 11(ср.) 12(чт.)
Рекомендуем
Скидка 15%
133
руб.
113
руб.
выгода
20 руб.
или
15%
Кефир Тибетский Рисовый 3,2% живая закваска "Аннушкина Ферма" 1 л п/б
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Кефир Тибетский Рисовый 3,2% живая закваска "Аннушкина Ферма" 1 л п/б
Артикул: 1933

Кефир деревенский  жирностью 3,2 - 4% от нашго фермера - Ольги Друганиной!

Прямо с фермы к Вашему столу! С Любовью к Вам и Вашим семьям!

133
руб.
113
руб.
выгода
20 руб.
или
15%
Биойогурт 3,8% с ягодами вишни "Аннушкина Ферма" 0,275 л п/б
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Биойогурт 3,8% с ягодами вишни "Аннушкина Ферма" 0,275 л п/б
Ближайшие даты доставки: 10(вт.) 11(ср.) 12(чт.)
Хит
67
руб.
Биойогурт 3,8% с ягодами вишни "Аннушкина Ферма" 0,275 л п/б
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Биойогурт 3,8% с ягодами вишни "Аннушкина Ферма" 0,275 л п/б
Артикул: 1899

Биойогурт с вишней, жирностью 3,8%, от нашего фермера Ольги Друганиной!

Йогурт произведен из эколочиски чистого продукта! Прямо с Фермы к Вашему столу!

67
руб.
Сыр твердый коровий Пармезан на вине Аннушкина Ферма 40% весовой
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Сыр твердый коровий Пармезан на вине Аннушкина Ферма 40% весовой
Ближайшие даты доставки: 10(вт.) 11(ср.) 12(чт.)
от
832
руб.
Сыр твердый коровий Пармезан на вине Аннушкина Ферма 40% весовой
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Сыр твердый коровий Пармезан на вине Аннушкина Ферма 40% весовой
Артикул: 1766

Сыр "ПАРМЕЗАН" на вине, жирностью 40%, из натурального Козьего молока, от нашего фермера - Ольги Друганиной!

Прямо с Фермы к Вам на стол!

от
832
руб.
Сыр твердый коровий домашний Аннушкина Ферма 18% 300 гр
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Сыр твердый коровий домашний Аннушкина Ферма 18% 300 гр
Ближайшие даты доставки: 10(вт.) 11(ср.) 12(чт.)
226
руб.
Сыр твердый коровий домашний Аннушкина Ферма 18% 300 гр
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Сыр твердый коровий домашний Аннушкина Ферма 18% 300 гр
Артикул: 1763

Сыр Домашний, из натурального коровьего молока, от нашего фермера - Ольги Друганиной!

Прямо с Фермы к Вам на стол!

226
руб.
Сыр ЛУННАЯ СОНАТА 32% козье молоко "Аннушкина Ферма" весовой
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Сыр ЛУННАЯ СОНАТА 32% козье молоко "Аннушкина Ферма" весовой
Ближайшие даты доставки: 10(вт.) 11(ср.) 12(чт.)
от
637
руб.
Сыр ЛУННАЯ СОНАТА 32% козье молоко "Аннушкина Ферма" весовой
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Сыр ЛУННАЯ СОНАТА 32% козье молоко "Аннушкина Ферма" весовой
Артикул: 1765

Сыр "ЛУННАЯ СОНАТА", из натурального Козьего молока, от нашего фермера - Ольги Друганиной!

Прямо с Фермы к Вам на стол!

от
637
руб.
Крем творожный 9% зелень/чеснок "Аннушкина Ферма" 200 гр креманка
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Крем творожный 9% зелень/чеснок "Аннушкина Ферма" 200 гр креманка
Ближайшие даты доставки: 10(вт.) 11(ср.) 12(чт.)
123
руб.
Крем творожный 9% зелень/чеснок "Аннушкина Ферма" 200 гр креманка
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Крем творожный 9% зелень/чеснок "Аннушкина Ферма" 200 гр креманка
Артикул: 1741

Творожный крем Зелень / Чеснок, из натурального фермерских продуктов, от нашего фермера Ольги Друганиной!

Ведите здоровый образ жизни, питайтесь правильно - ешьте натуральное! С Любовью и прямо с Фермы к Вашему столу!

123
руб.
Сыр мягкий коровий Деревенская Филадельфия Аннушкина Ферма 65% 230 гр
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Сыр мягкий коровий Деревенская Филадельфия Аннушкина Ферма 65% 230 гр
Ближайшие даты доставки: 10(вт.) 11(ср.) 12(чт.)
288
руб.
Сыр мягкий коровий Деревенская Филадельфия Аннушкина Ферма 65% 230 гр
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Сыр мягкий коровий Деревенская Филадельфия Аннушкина Ферма 65% 230 гр
Артикул: 1767

Сыр "ДЕРЕВЕНСКАЯ ФИЛАДЕЛЬФИЯ", жирностью 65%, из натурального коровьего молока, от нашего фермера - Ольги Друганиной!

Прямо с Фермы к Вам на стол!

288
руб.
Творог домашний Аннушкина Ферма 5% 1 кг п/кон
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Творог домашний Аннушкина Ферма 5% 1 кг п/кон
Ближайшие даты доставки: 10(вт.) 11(ср.) 12(чт.)
Хит
Скидка 15%
512
руб.
435
руб.
выгода
77 руб.
или
15%
Творог домашний Аннушкина Ферма 5% 1 кг п/кон
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Творог домашний Аннушкина Ферма 5% 1 кг п/кон
Артикул: 1725

Фермерский творог 5%, из натурального цельного коровьего молока от нашего фермера Ольги Друганиной!

Ведите здоровый образ жизни, питайтесь правильно - ешьте натуральное! 

С Любовью и прямо с Фермы к Вашему столу!

512
руб.
435
руб.
выгода
77 руб.
или
15%
Молоко топленое 3,8% "Аннушкина Ферма" 0,5 л п/б
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Молоко топленое 3,8% "Аннушкина Ферма" 0,5 л п/б
Ближайшие даты доставки: 10(вт.) 11(ср.) 12(чт.)
Хит
Скидка 10%
98
руб.
88
руб.
выгода
10 руб.
или
10%
Молоко топленое 3,8% "Аннушкина Ферма" 0,5 л п/б
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Молоко топленое 3,8% "Аннушкина Ферма" 0,5 л п/б
Артикул: 1671

Молоко "ЖИВОЕ" топленое, жирностью 3,8%, от нашего фермера Ольги Друганиной!

С Любовью к Вам и Вашим близким, прямо с фермы к Вам на стол! Тот самый вкус детства!

98
руб.
88
руб.
выгода
10 руб.
или
10%
Сливки 25% Аннушкина Ферма 0,5 л п/б
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Сливки 25% Аннушкина Ферма 0,5 л п/б
Ближайшие даты доставки: 10(вт.) 11(ср.) 12(чт.)
Хит
250
руб.
Сливки 25% Аннушкина Ферма 0,5 л п/б
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Сливки 25% Аннушкина Ферма 0,5 л п/б
Артикул: 1665

Сливки из натурального молока, жирностью 25%, от нашего фермера Ольги Друганиной!

С Любовью к Вам и Вашим близким, прямо с фермы к Вам на стол!

250
руб.
Молоко сгущенное Аннушкина Ферма 0,250 гр ст/б
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Молоко сгущенное Аннушкина Ферма 0,250 гр ст/б
Ближайшие даты доставки: 10(вт.) 11(ср.) 12(чт.)
136
руб.
Молоко сгущенное Аннушкина Ферма 0,250 гр ст/б
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Молоко сгущенное Аннушкина Ферма 0,250 гр ст/б
Артикул: 1666

Нежное СГУЩЕННОЕ молоко из натурального цельного фермерского молока без добавления консервантов от нашего фермера - Ольги Друганиной!

С Любовью к Вам и Вашим близким, прямо с фермы к Вам на стол!

136
руб.
Творог коровий нежный со сливками "Аннушкина Ферма" 0,5 кг п/кон
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Творог коровий нежный со сливками "Аннушкина Ферма" 0,5 кг п/кон
Ближайшие даты доставки: 10(вт.) 11(ср.) 12(чт.)
Хит
272
руб.
Творог коровий нежный со сливками "Аннушкина Ферма" 0,5 кг п/кон
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Творог коровий нежный со сливками "Аннушкина Ферма" 0,5 кг п/кон
Артикул: 1728

Творог НЕЖНЫЙ со сливками натуральный, из натурального цельного коровьего молока от нашего фермера Ольги Друганиной!

Ведите здоровый образ жизни, питайтесь правильно - ешьте натуральное! С Любовью и прямо с Фермы к Вашему столу!

272
руб.
Йогурт натуральный 1% "Аннушкина Ферма" 0,210 гр п/кон
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Йогурт натуральный 1% "Аннушкина Ферма" 0,210 гр п/кон
Ближайшие даты доставки: 10(вт.) 11(ср.) 12(чт.)
51
руб.
Йогурт натуральный 1% "Аннушкина Ферма" 0,210 гр п/кон
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Йогурт натуральный 1% "Аннушкина Ферма" 0,210 гр п/кон
Артикул: 1892

Йогурт "ЖИВОЙ" натуральный, жирностью 1%, от нашего фермера Ольги Друганиной!

Йогурт произведен из эколочиски чистого продукта! Прямо с Фермы к Вашему столу!

51
руб.
Творог домашний 9% "Аннушкина Ферма" 0,5 кг п/кон
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Творог домашний 9% "Аннушкина Ферма" 0,5 кг п/кон
Ближайшие даты доставки: 10(вт.) 11(ср.) 12(чт.)
Хит
256
руб.
Творог домашний 9% "Аннушкина Ферма" 0,5 кг п/кон
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Творог домашний 9% "Аннушкина Ферма" 0,5 кг п/кон
Артикул: 1940

Фермерский творог 5%, из натурального цельного коровьего молока от нашего фермера Ольги Друганиной!

Ведите здоровый образ жизни, питайтесь правильно - ешьте натуральное! 

С Любовью и прямо с Фермы к Вашему столу!

256
руб.
Творог домашний 9% "Аннушкина Ферма" 1 кг п/кон
Быстрый просмотр
Творог домашний 9% "Аннушкина Ферма" 1 кг п/кон
Ближайшие даты доставки: 10(вт.) 11(ср.) 12(чт.)
Хит
Скидка 15%
512
руб.
435
руб.
выгода
77 руб.
или
15%
Творог домашний 9% "Аннушкина Ферма" 1 кг п/кон
Быстрый просмотр
Творог домашний 9% "Аннушкина Ферма" 1 кг п/кон
Артикул: 1941

Творог домашний 9%, из натурального цельного коровьего молока от нашего фермера Ольги Друганиной!

Ведите здоровый образ жизни, питайтесь правильно - ешьте натуральное! 

С Любовью и прямо с Фермы к Вашему столу!

512
руб.
435
руб.
выгода
77 руб.
или
15%
Творог домашний 18% "Аннушкина Ферма" 1 кг п/кон
Быстрый просмотр
Творог домашний 18% "Аннушкина Ферма" 1 кг п/кон
Ближайшие даты доставки: 10(вт.) 11(ср.) 12(чт.)
Хит
Скидка 15%
512
руб.
435
руб.
выгода
77 руб.
или
15%
Творог домашний 18% "Аннушкина Ферма" 1 кг п/кон
Быстрый просмотр
Творог домашний 18% "Аннушкина Ферма" 1 кг п/кон
Артикул: 1943

Фермерский творог фермерский 18%, из натурального цельного коровьего молока от нашего фермера Ольги Друганиной!

Ведите здоровый образ жизни, питайтесь правильно - ешьте натуральное! 

С Любовью и прямо с Фермы к Вашему столу!

512
руб.
435
руб.
выгода
77 руб.
или
15%
Творог домашний 18% "Аннушкина Ферма" 0,5 кг п/кон
Быстрый просмотр
Творог домашний 18% "Аннушкина Ферма" 0,5 кг п/кон
Ближайшие даты доставки: 10(вт.) 11(ср.) 12(чт.)
Хит
256
руб.
Творог домашний 18% "Аннушкина Ферма" 0,5 кг п/кон
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Творог домашний 18% "Аннушкина Ферма" 0,5 кг п/кон
Артикул: 1944

Фермерский творог фермерский 18%, из натурального цельного коровьего молока от нашего фермера Ольги Друганиной!

Ведите здоровый образ жизни, питайтесь правильно - ешьте натуральное! 

С Любовью и прямо с Фермы к Вашему столу!

256
руб.
Творог зерненый нежный 4% "Аннушкина Ферма" 200 гр. п/ст
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Творог зерненый нежный 4% "Аннушкина Ферма" 200 гр. п/ст
Ближайшие даты доставки: 10(вт.) 11(ср.) 12(чт.)
Хит
142
руб.
Творог зерненый нежный 4% "Аннушкина Ферма" 200 гр. п/ст
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Творог зерненый нежный 4% "Аннушкина Ферма" 200 гр. п/ст
Артикул: 1945

Творог ЗЕРНЕНЫЙ нежный, из натурального цельного коровьего молока от нашего фермера Ольги Друганиной!

Творог обезжиренный, смешанный со свежими, слега подселенными сливками.

Ведите здоровый образ жизни, питайтесь правильно - ешьте натуральное! С Любовью и прямо с Фермы к Вашему столу!

142
руб.
Сыр твердый домашний с травами Аннушкина Ферма 18% 300 гр
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Сыр твердый домашний с травами Аннушкина Ферма 18% 300 гр
Ближайшие даты доставки: 10(вт.) 11(ср.) 12(чт.)
226
руб.
Сыр твердый домашний с травами Аннушкина Ферма 18% 300 гр
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Сыр твердый домашний с травами Аннушкина Ферма 18% 300 гр
Артикул: 1948

Сыр Домашний, из натурального коровьего молока, от нашего фермера - Ольги Друганиной!

Прямо с Фермы к Вам на стол!

226
руб.
Сыр Бюш де шевр козий с белой плесенью Раниталь, 220 гр., весовой
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Сыр Бюш де шевр козий с белой плесенью Раниталь, 220 гр., весовой
Ближайшие даты доставки: 10(вт.) 11(ср.) 12(чт.)
Хит
470
руб.
Сыр Бюш де шевр козий с белой плесенью Раниталь, 220 гр., весовой
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Сыр Бюш де шевр козий с белой плесенью Раниталь, 220 гр., весовой
Артикул: 1982

Бюш де Шевр - мечта, ставшая реальностью! Да-да, он именно такой, какой Вы можете попробовать во Франции, от нашего сыродела - Алексея Ромашова!

Достаточно молодой сыр из козьего молока в форме поленца и в одеянии из белой плесени. Благодаря особым условиям созревания, мякоть Бюша начинает быть текучей возле корочки, создавая невероятную прослойку с фантастическим вкусом. Но про вкус Бюш де Шевра просто неприлично рассказывать, его обязательно нужно попробовать!

Алексей советует есть Бюш де шевр в чистом виде! Этот сыр определенно не нуждается в дополнениях. Хотя в компании с белым французским вином из долины Луары он точно заиграет ещё интереснее и ярче!

Прямо с фермы к Вашему столу!

470
руб.
Сыр Гауда твердый козий Раниталь 250 гр (выд. 4 мес), весовой
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Сыр Гауда твердый козий Раниталь 250 гр (выд. 4 мес), весовой
Ближайшие даты доставки: 10(вт.) 11(ср.) 12(чт.)
599
руб.
Сыр Гауда твердый козий Раниталь 250 гр (выд. 4 мес), весовой
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Сыр Гауда твердый козий Раниталь 250 гр (выд. 4 мес), весовой
Артикул: 1983

Гауда - бесспорный бестселлер, оригинальный рецепт приготовления которого пришел к нам из Голландии и насчитывает много сотен лет. Гауда имеет слегка острый и пряный вкус, интенсивность которого зависит от срока выдержки. Гауда от Раниталь имеет срок выдержки от 3 до 6 месяцев, и делается как из коровьего, так и из козьего молока.

Попробуйте гауду в сочетании с горчицей или горчичным соусом и голландским пивом.

Самым предпочтительным вином к Гауде будет Мерло или Шираз.

Прямо с фермы к Вашему столу!

599
руб.
Сыр Валансе твердый козий с белой плесенью Раниталь 230 гр, весовой
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Сыр Валансе твердый козий с белой плесенью Раниталь 230 гр, весовой
Ближайшие даты доставки: 10(вт.) 11(ср.) 12(чт.)
Хит
499
руб.
Сыр Валансе твердый козий с белой плесенью Раниталь 230 гр, весовой
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Сыр Валансе твердый козий с белой плесенью Раниталь 230 гр, весовой
Артикул: 1984

Валансе - необычный, но очень популярный козий экспонат из Франции. По легенде, это любимый сыр Наполеона, изначально имевший форму пирамиды, которую Наполеон сгоряча "укоротил" после своих неудач в Египте!

Валансе обсыпан золой из веточек фруктовых деревьев, что придает ему не только необычный внешний вид и цвет, но и прекрасную вкусовую изюминку! А поверх этой золы расположилась благородная белая плесень.

Оцените текстуру Валансе, когда будете его резать и запивать Вашим любимым холодным белым вином!

Прямо с фермы к Вашему столу!

499
руб.
Сыр Качотта с пажитником Раниталь 250 гр, весовой
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Сыр Качотта с пажитником Раниталь 250 гр, весовой
Ближайшие даты доставки: 10(вт.) 11(ср.) 12(чт.)
340
руб.
Сыр Качотта с пажитником Раниталь 250 гр, весовой
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Сыр Качотта с пажитником Раниталь 250 гр, весовой
Артикул: 1994

Качотта - традиционный итальянский фермерский сыр, имеющий легкий кисломолочный вкус.  У нас в продаже Вы можете встретить качотту с пажитником, розмарином, прованскими травами, дробленым черным перцем, с вяленными томатами и паприкой, с труфелем, а также выдержанную качотту.  

Попробуйте их все и выберете свою любимую Качотту!

Прекрасно подойдёт для пиццы, пасты, бутербродов, она отлично плавится. Или же станет хорошим дополнением к фруктам и белым винам с фруктовыми оттенками.

Прямо с фермы к Вашему столу!

340
руб.
Сыр Качотта с трюфелем коровий Раниталь 250 гр, весовой
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Сыр Качотта с трюфелем коровий Раниталь 250 гр, весовой
Ближайшие даты доставки: 10(вт.) 11(ср.) 12(чт.)
380
руб.
Сыр Качотта с трюфелем коровий Раниталь 250 гр, весовой
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Сыр Качотта с трюфелем коровий Раниталь 250 гр, весовой
Артикул: 1997

Качотта - традиционный итальянский фермерский сыр, имеющий легкий кисломолочный вкус.  У нас в продаже Вы можете встретить качотту с пажитником, розмарином, прованскими травами, дробленым черным перцем, с вяленными томатами и паприкой, с труфелем, а также выдержанную качотту.  

Попробуйте их все и выберете свою любимую Качотту!

Прекрасно подойдёт для пиццы, пасты, бутербродов, она отлично плавится. Или же станет хорошим дополнением к фруктам и белым винам с фруктовыми оттенками.

Прямо с фермы к Вашему столу!

380
руб.
Сыр Кабра эль вино козий Раниталь 250 гр, весовой
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Сыр Кабра эль вино козий Раниталь 250 гр, весовой
Ближайшие даты доставки: 10(вт.) 11(ср.) 12(чт.)
Хит
650
руб.
Сыр Кабра эль вино козий Раниталь 250 гр, весовой
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Сыр Кабра эль вино козий Раниталь 250 гр, весовой
Артикул: 1999

Кабре эль вино или "Пьяная коза" - уникальный гость в нашей сырной коллекции. Это полутвердый сыр из козьего молока, который протирают красным сухим вином. У него нежный, солоноватый вкус, а благодаря контрасту с терпкой корочкой вкус Кабре эль вино приобретает очень интересные и яркие оттенки.

Попробуйте и убедитесь в этом сами, побаловав себя кусочком этого великолепного сыра на десерт после вкусного ужина!

Разумеется, такой сыр лучше всего сочетается с красными сухими винами. Также, станет интересным дополнением к сладкому десертному вину. 

Прямо с фермы к Вашему столу!

650
руб.
Сыр КороБелла (качотта в вине) твердый коровий Раниталь 250 гр, весовой
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Сыр КороБелла (качотта в вине) твердый коровий Раниталь 250 гр, весовой
Ближайшие даты доставки: 10(вт.) 11(ср.) 12(чт.)
380
руб.
Сыр КороБелла (качотта в вине) твердый коровий Раниталь 250 гр, весовой
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Сыр КороБелла (качотта в вине) твердый коровий Раниталь 250 гр, весовой
Артикул: 2000

КороБелла - сыр, получивший название благодаря выбору наших покупателей. И должны признать, это один из самых продаваемых наших сыров. КороБелла - это молодой сыр из коровьего молока, вымоченный в красном сухом вине. Выдержки - 1,5-2 месяца. Обладает нежным сливочным вкусом с лёгкой кислинкой.

"Пьяная корова" или "Корова в вине" - это отличный сыр на каждый день. На бутерброде, к омлету, к пасте, как перекус - КороБелла незаменима в Ваших ежедневных кулинарных шедеврах! А ещё, этот сыр очень любят дети!

Наилучшая сочетаемость с горячим кофе или чаем в утренние часы!

Прямо с фермы к Вашему столу!

380
руб.
Сыр Морбье твердый коровий Раниталь 250 гр, весовой
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Сыр Морбье твердый коровий Раниталь 250 гр, весовой
Ближайшие даты доставки: 10(вт.) 11(ср.) 12(чт.)
399
руб.
Сыр Морбье твердый коровий Раниталь 250 гр, весовой
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Сыр Морбье твердый коровий Раниталь 250 гр, весовой
Артикул: 2004

Это сыр родом из французских деревень. Исторически он появился, когда в зимние периоды коровы давали мало молока и фермерам приходилось варить сыр из молока с нескольких доек. Чтобы сыр не испортился, его смазывали слоем золы. Так получился сыр с прослойкой золы посередине.

Этот сыр неприхотлив к вину, но мы советуем остановить свой выбор на французском.

Подавайте на стол в составе сырной тарелки, либо соло. Это прекрасный сыр на каждый день, но с изюминкой!

Прямо с фермы к Вашему столу!

399
руб.
Сыр Раниталлер твердый коровий Раниталь 250 гр, весовой
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Сыр Раниталлер твердый коровий Раниталь 250 гр, весовой
Ближайшие даты доставки: 10(вт.) 11(ср.) 12(чт.)
Рекомендуем
390
руб.
Сыр Раниталлер твердый коровий Раниталь 250 гр, весовой
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Сыр Раниталлер твердый коровий Раниталь 250 гр, весовой
Артикул: 2005
 

Прямо с фермы к Вашему столу!

390
руб.
Сыр Эмменталь твердый коровий Раниталь 250 гр, весовой
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Сыр Эмменталь твердый коровий Раниталь 250 гр, весовой
Ближайшие даты доставки: 10(вт.) 11(ср.) 12(чт.)
Рекомендуем
399
руб.
Сыр Эмменталь твердый коровий Раниталь 250 гр, весовой
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Сыр Эмменталь твердый коровий Раниталь 250 гр, весовой
Артикул: 2009

Более престижный брат Маасдама. У него больше выдержка, он более твёрдый, вкус богаче, а дырки круглее! Он родом из Швейцарии и его внешность известна не только дырками, но и красным латексным облачением – оно необходимо для формирования дырочек вследствие выделения углекислого газа бактериями в сыре.

Приготовьте сырное фондю, которое взорвёт вкусовые рецепторы! 2/3 Эмменталя и 1/3 нашего Раниталлера – как видите, рецепт безумно прост. Если запивать холодным белым, наслаждение может перейти допустимые границы!

Прямо с фермы к Вашему столу!

399
руб.
Сыр Гауда твердый коровий Раниталь 250 гр, весовой
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Сыр Гауда твердый коровий Раниталь 250 гр, весовой
Ближайшие даты доставки: 10(вт.) 11(ср.) 12(чт.)
380
руб.
Сыр Гауда твердый коровий Раниталь 250 гр, весовой
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Сыр Гауда твердый коровий Раниталь 250 гр, весовой
Артикул: 2011

Гауда - бесспорный бестселлер, оригинальный рецепт приготовления которого пришел к нам из Голландии и насчитывает много сотен лет. Гауда имеет слегка острый и пряный вкус, интенсивность которого зависит от срока выдержки. Гауда от Раниталь имеет срок выдержки от 3 до 6 месяцев, и делается как из коровьего, так и из козьего молока.

Попробуйте гауду в сочетании с горчицей или горчичным соусом и голландским пивом.

Самым предпочтительным вином к Гауде будет Мерло или Шираз.

Прямо с фермы к Вашему столу!

380
руб.
Сыр КАЧОТТА коровий полутвердый "VERO CHEESE" 50% 300 гр
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Сыр КАЧОТТА коровий полутвердый "VERO CHEESE" 50% 300 гр
Ближайшие даты доставки: 10(вт.) 11(ср.) 12(чт.)
Рекомендуем
Новинка
336
руб.
Сыр КАЧОТТА коровий полутвердый "VERO CHEESE" 50% 300 гр
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Сыр КАЧОТТА коровий полутвердый "VERO CHEESE" 50% 300 гр
Артикул: 2115

КАЧОТТА КЛАССИЧЕСКАЯ - коровий, полутвёрдый сыр, сварен сыроварами VERO CHEESE по оригинальной итальянской технологии и рецептуре! Имеет нежный, сливочный вкус, плотную текстуру и тонкую натуральную корку.

Совет от VERO CHEESE: Качотта идеально подходит для завтраков , как самостоятельно так и в составе салатов и омлетов, бутербродов и т.д. Прекрасно сочетается с молодыми красными и белыми винами!

Состав сыра: Молоко пастеризованное цельное, бактериальная закваска, содержащая термофильные молочнокислые микроорганизмы, молокосвертывающий ферментный препарат животного происхождения, поваренная соль, хлористый кальций.

ВАЖНО! После получения сыра его необходимо поместить в холодильник на 2-3 часа перед употреблением. По прошествии времени , отрежте необходимое количество сыра , а остальное оберните в пищевую пленку без снятия барьерной пленки на сыре. 

ПРЯМО С ФЕРМЫ К ВАШЕМУ СТОЛУ!

336
руб.
Сыр КАЧОТТА С ОРЕГАНО коровий полутвердый "VERO CHEESE" 45% 300 гр
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Сыр КАЧОТТА С ОРЕГАНО коровий полутвердый "VERO CHEESE" 45% 300 гр
Ближайшие даты доставки: 10(вт.) 11(ср.) 12(чт.)
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Новинка
346
руб.
Сыр КАЧОТТА С ОРЕГАНО коровий полутвердый "VERO CHEESE" 45% 300 гр
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Сыр КАЧОТТА С ОРЕГАНО коровий полутвердый "VERO CHEESE" 45% 300 гр
Артикул: 2119

КАЧОТТА С ОРЕГАНО - сливочный полутвёрдый коровий сыр, сварен сыроварами VERO CHEESE по оригинальной технологии и рецептуре с добавлением итальянской специи орегано! Орегано придает сыру легкую перчинку и пряный аромат.

Качотта - хорошая и легкая закуска! Возьмите понравившуюся вам качотту, порежьте на брусочки , полейте оливковым маслом, присыпьте перцем и измельченной мятой или базиликом. Вам обязательно понравится, приятного аппетита!

Совет от VERO CHEESE: Рекомендуем использовать для запекания блюд в духовом шкафу, микроволновой печи, а также для сэндвичей.

Состав сыра: Молоко цельное, молоко обезжиренное с использованием термофильной закваски молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего ферментного препарата животного происхождения, орегано, поваренная соль, хлористый кальций.

ВАЖНО! После получения сыра его необходимо поместить в холодильник на 2-3 часа перед употреблением. По прошествии времени , отрежте необходимое количество сыра , а остальное оберните в пищевую пленку без снятия барьерной пленки на сыре. 

ПРЯМО С ФЕРМЫ К ВАШЕМУ СТОЛУ!

346
руб.
Сыр КАЧОТТА С ПАПРИКОЙ коровий полутвердый "VERO CHEESE" 45% 300 гр.
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Сыр КАЧОТТА С ПАПРИКОЙ коровий полутвердый "VERO CHEESE" 45% 300 гр.
Ближайшие даты доставки: 10(вт.) 11(ср.) 12(чт.)
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Новинка
346
руб.
Сыр КАЧОТТА С ПАПРИКОЙ коровий полутвердый "VERO CHEESE" 45% 300 гр.
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Сыр КАЧОТТА С ПАПРИКОЙ коровий полутвердый "VERO CHEESE" 45% 300 гр.
Артикул: 2120

КАЧОТТА С ПАПРИКОЙ - полутвёрдый, коровий сыр, сварен сыроварами VERO CHEESE по оригинальной технологии и рецептуре с добавлением копченой паприки.

Качотта с парикой - хорошая и легкая закуска!

Совет от VERO CHEESE: Возьмите понравившуюся вам качотту, порежьте на брусочки , полейте оливковым маслом, присыпьте перцем и измельченной мятой или базиликом. Вам обязательно понравится, приятного аппетита! Рекомендуем использовать для запекания блюд в духовом шкафу, микроволновой печи, а также для сэндвичей.

Состав сыра: Молоко цельное, молоко обезжиренное с использованием термофильной закваски молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего ферментного препарата животного происхождения, паприка, поваренная соль, хлористый кальций.

ВАЖНО! После получения сыра его необходимо поместить в холодильник на 2-3 часа перед употреблением. По прошествии времени , отрежте необходимое количество сыра , а остальное оберните в пищевую пленку без снятия барьерной пленки на сыре. 

ПРЯМО С ФЕРМЫ К ВАШЕМУ СТОЛУ!

346
руб.
Сыр КАЧОТТА С ЛАЙМОМ коровий полутвердый "VERO CHEESE" 45% 300 гр.
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Сыр КАЧОТТА С ЛАЙМОМ коровий полутвердый "VERO CHEESE" 45% 300 гр.
Ближайшие даты доставки: 10(вт.) 11(ср.) 12(чт.)
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Новинка
346
руб.
Сыр КАЧОТТА С ЛАЙМОМ коровий полутвердый "VERO CHEESE" 45% 300 гр.
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Сыр КАЧОТТА С ЛАЙМОМ коровий полутвердый "VERO CHEESE" 45% 300 гр.
Артикул: 2121

КАЧОТТА С ЛАЙМОМ - полутвёрдый, коровий сыр, сварен сыроварами VERO CHEESE по оригинальной технологии и рецептуре с добавлением камбоджийской приправы кафирского лайма!

Стоит только попробовать и с каждой секундой для вас раскрывается букет цитрусовых нот с легкой перчинкой, которая придает свою пикантность.

Состав сыра: Молоко цельное, молоко обезжиренное с использованием термофильной закваски молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающего ферментного препарата животного происхождения, лайм, поваренная соль, хлористый кальций.

ВАЖНО! После получения сыра его необходимо поместить в холодильник на 2-3 часа перед употреблением. По прошествии времени , отрежте необходимое количество сыра , а остальное оберните в пищевую пленку без снятия барьерной пленки на сыре. 

ПРЯМО С ФЕРМЫ К ВАШЕМУ СТОЛУ!

346
руб.
Сыр ПОЛЕНО коровий полутвердый "VERO CHEESE" 50-55% 1,5 кг.
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Сыр ПОЛЕНО коровий полутвердый "VERO CHEESE" 50-55% 1,5 кг.
Ближайшие даты доставки: 10(вт.) 11(ср.) 12(чт.)
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1 440
руб.
Сыр ПОЛЕНО коровий полутвердый "VERO CHEESE" 50-55% 1,5 кг.
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Сыр ПОЛЕНО коровий полутвердый "VERO CHEESE" 50-55% 1,5 кг.
Артикул: 2122

Сыр ПОЛЕНО - полутвёрдый, коровий сыр, сварен сыроварами VERO CHEESE по оригинальной технологии и рецептуре с из фермерского молока высшего сорта без механических способов дополнительной очистки. Специально подобранный рацион без силосного кормления придает сыру сладкосливочные сырные ноты. Для его производства сыровары VERO CHEESE разработали и изготовили специальный индивидуальный пресс и получили патент на полезную модель формы для сыра, что дает им исключительные права на его производство.

Также сыровары VERO CHEESE - российские и итальянские специалисты, разработали и внедрили уникальную технологию изготовления данного сыра, что позволяет им добиться отличных вкусовых качеств!

Состав сыра: Изготовлен из пастеризованного цельного молока с использованием бактериальной закваски (смешанной, включающей мезофильные и термофильные микроорганизмы), молокосвертывающего ферментного препарата животного происхождения "RENCO", поваренной соли, хлористый кальций.

ВАЖНО! После получения сыра его необходимо поместить в холодильник на 2-3 часа перед употреблением. По прошествии времени , отрежте необходимое количество сыра , а остальное оберните в пищевую пленку без снятия барьерной пленки на сыре. 

ПРЯМО С ФЕРМЫ К ВАШЕМУ СТОЛУ!

1 440
руб.
Сыр ПЕНЕЧЕК С ПАЖИТНИКОМ коровий полутвердый "VERO CHEESE" 50-55% 280 гр.
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Сыр ПЕНЕЧЕК С ПАЖИТНИКОМ коровий полутвердый "VERO CHEESE" 50-55% 280 гр.
Ближайшие даты доставки: 10(вт.) 11(ср.) 12(чт.)
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Новинка
323
руб.
Сыр ПЕНЕЧЕК С ПАЖИТНИКОМ коровий полутвердый "VERO CHEESE" 50-55% 280 гр.
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Сыр ПЕНЕЧЕК С ПАЖИТНИКОМ коровий полутвердый "VERO CHEESE" 50-55% 280 гр.
Артикул: 2123

ПЕНЕЧЕК С ПАЖИТНИКОМ - полутвёрдый, коровий сыр, сварен сыроварами VERO CHEESE по оригинальной технологии и рецептуре с из фермерского молока высшего сорта с добавлением семян пажитника! Пажитник придает легкое ореховое послевкусие.

Совет от VERO CHEESE: Сыр ПЕНЕЧЕК С ПАЖИТНИКОМ - кладезь витаминов и минералов! Сыр с пажитником имеет высокую пищевую ценность. Он богат белком, поэтому полезен и спортсменам, которые набирают мышечную массу, и детям для роста и здоровья костей, и пожилым людям для хорошего самочувствия!

Состав сыра: Молоко пастеризованное цельное, бактериальная закваска (смешанная, включающая мезофильные и термофильные микроорганизмы), молокосвертывающий ферментный препарарт животного происхождения (RENCO), поваренная соль, семена пажитника, хлористый кальций.

ВАЖНО! После получения сыра его необходимо поместить в холодильник на 2-3 часа перед употреблением. По прошествии времени , отрежте необходимое количество сыра , а остальное оберните в пищевую пленку без снятия барьерной пленки на сыре. 

ПРЯМО С ФЕРМЫ К ВАШЕМУ СТОЛУ!

323
руб.
Сыр ПЕНЕЧЕК С ВЯЛЕНЫМИ ТОМАТАМИ И ЗЕЛЕНЬЮ "VERO CHEESE" 50-55% 280 гр.
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Сыр ПЕНЕЧЕК С ВЯЛЕНЫМИ ТОМАТАМИ И ЗЕЛЕНЬЮ "VERO CHEESE" 50-55% 280 гр.
Ближайшие даты доставки: 10(вт.) 11(ср.) 12(чт.)
Рекомендуем
Новинка
323
руб.
Сыр ПЕНЕЧЕК С ВЯЛЕНЫМИ ТОМАТАМИ И ЗЕЛЕНЬЮ "VERO CHEESE" 50-55% 280 гр.
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Сыр ПЕНЕЧЕК С ВЯЛЕНЫМИ ТОМАТАМИ И ЗЕЛЕНЬЮ "VERO CHEESE" 50-55% 280 гр.
Артикул: 2124

ПЕНЕЧЕК С ВЯЛЕНЫМИ ТОМАТАМИ - полутвёрдый, коровий сыр, сварен сыроварами VERO CHEESE по оригинальной технологии и рецептуре с из фермерского молока высшего сорта с добавлением вяленых томатов и зелени. Имеет нежный молочный вкус и пряное послевкусие томатов. Самопрессующийся сыр на закваске термофильных молочнокислых микроорганизмов, с использованием натурального сычужного фермента. Вырабатывается из цельного коровьего молока, прошедшего низкотемпературную пастеризацию. Выдержка от 30 дней.

Состав сыра: Молоко пастеризованное цельное, бактериальная закваска (смешанная, включающая мезофильные и термофильные микроорганизмы), молокосвертывающий ферментный препарарт животного происхождения (RENCO), поваренная соль, вяленые томаты и зелень, хлористый кальций.

ВАЖНО! После получения сыра его необходимо поместить в холодильник на 2-3 часа перед употреблением. По прошествии времени , отрежте необходимое количество сыра , а остальное оберните в пищевую пленку без снятия барьерной пленки на сыре. 

ПРЯМО С ФЕРМЫ К ВАШЕМУ СТОЛУ!

323
руб.
Сыр ВЕРО КАПРА козий "VERO CHEESE" 50% 190 гр.
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Сыр ВЕРО КАПРА козий "VERO CHEESE" 50% 190 гр.
Ближайшие даты доставки: 10(вт.) 11(ср.) 12(чт.)
Рекомендуем
Новинка
486
руб.
Сыр ВЕРО КАПРА козий "VERO CHEESE" 50% 190 гр.
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Сыр ВЕРО КАПРА козий "VERO CHEESE" 50% 190 гр.
Артикул: 2125

ВЕРО КАПРА - идеальный твердый козий сыр как для любителей козьего молока, так и для людей, страдающих аллергией и непереносимостью лактозы! Однородное плотное тесто. На более поздних сроках становится колким. Не обладает ярким козьим вкусом, благодаря использованию при производстве молока зааненской породы коз. Вкус нежный, пломбирный, с легким послевкусием козьего характерного вкуса.

Состав сыра: Цельное пастеризованное козье молоко, бактериальная закваска мезофильных и термофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающий ферментный препарат животного происхождения, хлористый кальций, соль поваренная пищевая.

ВАЖНО! После получения сыра его необходимо поместить в холодильник на 2-3 часа перед употреблением. По прошествии времени , отрежте необходимое количество сыра , а остальное оберните в пищевую пленку без снятия барьерной пленки на сыре. 

ПРЯМО С ФЕРМЫ К ВАШЕМУ СТОЛУ!

486
руб.
Сыр ВЕРО КРЕМА козий "VERO CHEESE" 50% 170 гр.
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Сыр ВЕРО КРЕМА козий "VERO CHEESE" 50% 170 гр.
Ближайшие даты доставки: 10(вт.) 11(ср.) 12(чт.)
Хит
Новинка
258
руб.
Сыр ВЕРО КРЕМА козий "VERO CHEESE" 50% 170 гр.
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Сыр ВЕРО КРЕМА козий "VERO CHEESE" 50% 170 гр.
Артикул: 2126

ВЕРО КАПРА - мягкий, нежный крем сыр из козьего молока с добавлением козьих сливок. Текстура кремообразная. Многократный победитель конкурсов за отличное качество. Обладатель медали 1 степени международного конкурса «Экопродукты России».

Совет от VERO CHEESE: Отлично подходит для закусок, брускетт и салатов с овощами.

Состав сыра: Молоко козье пастеризованное цельное, сливки пастеризованные, бактериальная закваска мезофильных микроорганизмов, молокосвертывающий ферментный препарат животного происхождения (RENCO), поваренная соль,хлористый кальций (уплотнитель Е509).

ВАЖНО! После получения сыра его необходимо поместить в холодильник на 2-3 часа перед употреблением. По прошествии времени , отрежте необходимое количество сыра , а остальное оберните в пищевую пленку без снятия барьерной пленки на сыре. 

ПРЯМО С ФЕРМЫ К ВАШЕМУ СТОЛУ!

258
руб.
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